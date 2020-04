Het ‘bleib zu Hause, restez à la maison, blijf thuis’ van Rutte galmt na over de lege Schouwse stranden

video Tuinkarao­ke bij Gors: ‘Jammer dat we niet mogen knuffelen’

10 april ZIERIKZEE - Even knuffelen is er nu niet bij. Dat mist Claudia nog het meest, vertelt ze. ,,En we mogen ook geen familie ontvangen. Dat vind ik niet leuk.” De bewoners van de locatie Regenboogstraat van het Gors in Zierikzee moeten in verband met de coronamaatregelen zo veel mogelijk in hun eigen appartement blijven. Maar vrijdag mochten ze even ‘los’, met een heuse tuinkaraoke. Op gepaste afstand van elkaar.