Het bleef droog bij Jan Geluk, maar het water liet hem nooit meer los: ‘Belangrijk dat iedereen de risico's kent’

Jan Geluk was 2,5 jaar oud, toen er midden in de rampnacht ineens een meisje bij hem in bed werd gelegd. Lachend: ,,Op die leeftijd vond ik dat nog niet zo prettig.” Het meisje en haar familie waren vanuit Dreischor gevlucht voor het water. Bij de familie Geluk thuis, op buitenplaats Weelzicht in Schuddebeurs, bleef het droog. ,,Later heb ik daar nog eens met Corry Slager, een enthousiaste vrijwilliger van het Watersnoodmuseum, over gesproken en toen zei zij: ‘Waarschijnlijk ben ik dat meisje geweest’”, vertelt Geluk.