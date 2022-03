Het bedje voor de bontbekplevier is opgemaakt; nu wegwezen, mensen!

Niet groter dan een merel is hij, maar het kleine bruine steltlopertje laat flink van zich horen als hij donderdagmiddag mensen hoort naderen op het strandje aan de Oosterschelde dat in de volksmond havendam heet. Het is even schrikken voor de schuwe bontbekplevier als luttele minuten later een hele klas met kinderen in zijn zomerverblijf rondloopt. Voor dat ene uurtje geeft dat niets, zegt Wilco Jacobusse van Nationaal Park Oosterschelde. De bontbekplevier is net gearriveerd uit Spanje of Frankrijk. ,,Hij is nog aan het bijkomen van zijn reis.” Straks in april, als hij gaat broeden, heeft hij écht rust nodig.