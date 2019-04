Herdershond Shadow al vijf dagen vermist bij Westenschouwen

WESTENSCHOUWEN - Waar is Shadow, de langharige Duitse herder van Marianne Sibinga Mulder uit Burgh-Haamstede? De anderhalf jaar oude hond is zondagochtend niet teruggekomen uit de duinen bij Westenschouwen na een ochtendje ravotten met andere honden. Sindsdien wordt er met man en macht gezocht, maar de hond is nergens meer gezien.

Shadow was zondagochtend met de oppas naar het strand gegaan. Het is een gebied dat de hond goed kent. Ze kwam er vrijwel elke dag. ,,Ze was aan het spelen met andere honden en volgde ineens een andere hond de duinen in tussen de overgangen 3 en 4”, vertelt Marianne. ,,Na een tijdje kwam die andere hond terug, maar Shadow niet. De oppas is op de duinen gaan kijken, maar zag haar nergens meer. Er moet daarboven iets gebeurd zijn”, zegt Marianne. ,,Maar wat?”

De onwetendheid over waar haar hond is of wat er met haar gebeurd is, is voor Marianne nog het zwaarst. ,,Mocht ze zijn meegenomen door iemand, dan weet ik dat er in elk geval voor haar gezorgd wordt. En als ze dood zou zijn, dan weet ik ook waar ik aan toe ben. Maar nu weet ik helemaal niks. Shadow is mijn maatje. Ik heb haar gekocht toen mijn man is overleden.”

Shadow is een zwart-bruin teeftje, heeft sprieten bij de oren en draagt een rode halsband. Geadviseerd wordt haar voorzichtig te benaderen. ,,Het is een lieve, makkelijke hond. Maar na vijf dagen weet ik natuurlijk niet hoe ze zal reageren op mensen.” Wie de hond ziet, wordt verzocht contact op te nemen met Marianne op nummer 06 17 87 35 49, of met de zoekorganisatie ‘Waar is onze Angel’, op 06 22 101 803.

