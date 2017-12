Herdenkingsconcert in de steigers

Euphonium, sax of klarinet. Eerste, tweede of derde partij. En dan ook nog eens viool- of bassleutel. Dirigent Jaap Everwijn deelde donderdagavond in het gemeentehuis tachtig mappen met bladmuziek uit aan muzikanten afkomstig van heel Schouwen-Duiveland. Zij gaan komende maand samen aan de slag om op donderdag 1 februari, bij de herdenking van de Watersnoodramp, een Herdenkingsconcert te geven.

Herdenken en hoop

Met organist Marien Stouten hebben organisatoren Everwijn en Jolanda den Boer een programma samengesteld waarin zowel herdenken als hoop aan bod komen. Muzikanten van alle Schouwen-Duivelandse verenigingen meldden zich de afgelopen weken voor het projectorkest aan. ,,Ik hoopte op veertig mensen. Het zijn er tachtig geworden.''

Voor elke muzikant ligt een map met de juiste partijen klaar. Een gigantische organisatie, omdat elke muzikant zijn of haar eigen specifieke instructie krijgt. Naast de algemene instructies over wanneer er waar wordt gerepeteerd. In vijf gezamenlijke repetities wordt het optreden in de steigers gezet. ,,Het is voor het eerst dat bij de herdenking van de Watersnoodramp muzikanten van heel Schouwen-Duiveland worden betrokken. Er is geen vereniging waar geen leden van meedoen. Maar de ramp gaat ook heel Schouwen-Duiveland aan'', zegt Everwijn.

Iedereen hetzelfde verdriet

Het herdenkingsconcert is ook bedoeld voor alle gezindten. Den Boer: ,,Want iedereen heeft hetzelfde verdriet. Daar kan geen onderscheid in zijn. We hopen door middel van muziek voor alle mensen van het eiland iets te kunnen betekenen. Het is mooi om dat te kunnen doen voor anderen omdat het gaat om iets waar geen woorden voor zijn. Woorden schieten tekort, terwijl muziek áltijd verbindt.''