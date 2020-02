Herdenking watersnoodramp 1953 krijgt Moluks tintje

KNIL-militairen

Volgende ramp voorkomen

Deltacommissaris Peter Glas benadrukte het belang van het nieuwe Deltaprogramma, waarmee tien jaar geleden werd begonnen. ,,Door te herdenken realiseren we ons extra dat we niet achterover kunnen leunen. Wonen in Nederland is geen vanzelfsprekendheid. In het Deltaprogramma proberen we een volgende ramp te voorkomen. De opdracht is om in tijden van klimaatverandering ons land zo in te richten, dat we de extremen van de natuur aankunnen. Daar werken we hard aan. Ook moeten we ervoor zorgen dat we wereldwijd de opwarming van de atmosfeer en oceanen beperken, zoals in 2016 in Parijs is afgesproken. Zodat we ook in de verre toekomst op een veilige manier in dit land kunnen leven.”