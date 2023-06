Heldere ochtend en middag op Schouwen-Duiveland

Slechts druppeltje troost op een plaat van ellende

Een handgeschreven kaart van Oekraïnse gezinnen hier op Schouwen-Duiveland naar verwanten daar in hun door oorlog geteisterde land kan wellicht net iets persoonlijker en specialer voelen dan een appje of een mailtje. ,,Vanuit die gedachte is deze actie van de Soroptimistenclub Schouwen-Duiveland ontstaan’’, zegt woordvoerster Joan Melgers.