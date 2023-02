Heldenhond Bläsz staat voor eeuwig klaar om weer in actie te komen in Scharendijke

Het ene is vaak nog dramatischer dan het andere: de verhalen over de Watersnoodramp van 1953. Maar Scharendijke heeft er eentje dat je met warmte vervult. Dat van de appenzeller sennenhond Bläsz, hoewel het uiteindelijk wel een droevige afloop heeft, maar dat komt pas later. Bläsz verdient een standbeeld, bedachten ze een paar jaar geleden in Scharendijke. En dat beeld is vrijdagmiddag onthuld.