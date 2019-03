Heksensnot duikt op in de struiken

Het is een typisch voorjaarsverschijnsel, verklaart boswachter Marieke Lieman het fenomeen, veroorzaakt door kikkerjagers. Wanneer een reiger of andere predator in deze periode een zwangere kikker of pad vangt, zit in dat wijfje geconcentreerde dril. In de maag van hun belagers zwelt de smurrie op, ze worden misselijk en braken het uit. Dat wordt nog steeds sterrenschot of heksensnot genoemd, aldus Lieman.