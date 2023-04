Heel Nederland veroveren is het doel van Jan Koster met zijn Zierikzeese huishoudservice Miep

Alles deed Jan Koster (65), een lange slanke man met spijkerbroek en gympen, zelf toen hij vierenveertig jaar geleden voor zichzelf begon in Zierikzee. ,,Glazenwassen, gebouwen schoonmaken.” Al gauw kreeg hij hulp. ,,Er kwamen af en toe wat uitzendkrachten helpen en zo is het gegroeid”, zegt hij. Koster & Co heet zijn schoonmaakbedrijf, gevestigd op het bedrijventerrein Zuid in Zierikzee. ,,Zo alles bij elkaar hebben we honderd man in de schoonmaak.” Dan heeft Koster het puur over zijn schoonmaakbedrijf, want in hetzelfde pand aan de Deltastraat in Zierikzee zit ook Miep huishoudservice en begeleiding. Die is vele malen groter en groeide onlangs door een overname door naar 3000 medewerkers.