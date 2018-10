Heavywave zoekt naar balans met festivalpubliek in Zierkzee

Met hoofdact Seita, Burial, Caerus en zijn eigen band Afgrond (oud-Legija) stonden er zaterdag voor de ware metalfans toch een paar echt trekkers op het Zierikzeese poppodium. Het grootste verschil met de voorgaande jaren was dat Heavywave toen rond de Pasen werd gehouden. ,,Misschien is oktober toch niet zo'n slimme maand", zoekt Van der Houten naar een verklaring. ,,In Brabant zijn er dan ook her en der wat metalfestivals. En je merkt gewoon dat de jeugd wat wegtrekt van Schouwen-Duiveland. Het oudere publiek voor harde muziek zit toch net iets meer op de lijn van Led Zeppelin en dat soort bands. Maar aan de andere kant, Heavywave is het enige evenement in zijn soort dat hier nog wordt gehouden. Als je daar mee stopt, is er niks meer."