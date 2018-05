Hardloopteam Bruinisse kookt voor donateurs Roparun

,,Het eetfestijn is het laatste in een reeks van evenementen waarmee we geld inzamelen", vertelt teamcaptain Hans Bos. ,,Eerder hadden we de collecte, de feelgood-friday-borrel en de halve marathon tijdens de Ronde van Bru."

563 kilometer

Voor het Bru's Running Team gaat de Roparun dit jaar van start in Hamburg. Bos: ,,Dat is met 563 kilometer nog wat verder dan Parijs. We doen dat met twee teams van vier lopers. Die worden begeleid door drie fietsers, twee fysiotherapeuten, een touringcar als rijdend hotel en een materiaalbusje. Donderdag gaat het team de route verkennen en volgende week zaterdag is de start."

Quote Als het misgaat, gaat het op zondag­avond mis. De mensen zijn al flink moe. Als je dan verkeerd loopt, slaat de vlam in de pan Hans Bos

Routeverkenning vindt de Bruse teamcaptain superbelangrijk. ,,We zijn een hecht team, dus hoef ik niet zoveel verplicht te stellen. Maar die verkenning is een absolute must. Want áls het misgaat, gaat het op zondagavond mis. De mensen zijn al flink moe. Als je dan verkeerd loopt, slaat de vlam in de pan."

Finish in Rotterdam

Bij de finish, Tweede Pinksterdag in Rotterdam, verwacht Bos een bedrag van tussen zes- en achtduizend euro te kunnen overhandigen aan de stichting Roparun, die palliatieve zorg financiert voor kankerpatiënten. Bos ,,Maar ook het hospice in Zierikzee krijgt een bijdrage en in de ziekenhuizen van Goes en Dirksland staan bij de chemotherapie hoofdhuidkoelers van de Roparun."

In de tien jaar dat de Bruenaren meelopen, hebben ze ongeveer 130.000 euro ingezameld. Er is nog een Roparunteam op het eiland: de Schouwen-Duivelandrunners starten met Pinksteren in Parijs. In totaal doe er dit jaar 345 teams mee met de estafetteloop. De teller van sponsorbijdragen is elf dagen voor de start de twee miljoen euro gepasseerd.

Eetfestijn voor sponsoren

Het eetfestijn zaterdag in het Durps'uus was met tachtig betalende gasten goed voor ongeveer zestienhonderd euro. ,,We doen alles zelf," zegt Bos. ,,Eetzaal inrichten, koken, uitserveren, afwassen, de bar en opruimen." De Bruse hardlopers gaan tijdens de Roparun door vijf landen. Daarom bestond het menu zaterdag uit Duitse Bratwurst mit Zwiebeln, Franse Cocq au Vin, Belgische fritten met stoofvlees en Nederlandse kibbeling. Bos: ,,Kibbeling is niet zo Nederlands, hé. Neem dat maar met een korreltje zout, want we zijn natuurlijk ook afhankelijk van wat we aangeboden krijgen."