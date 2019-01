Hardleerse Zierikzeeënaar mag auto inleveren

Eten bij De Meeuw brengt geld op voor het hospice in Zierikzee

16:10 BRUINISSE - Restaurant De Meeuw in Bruinisse bestaat dertig jaar en dat merkt het hospice Kaaskenshuis in Zierikzee. De Meeuw heeft vorig jaar van een speciaal menu een bedrag van 2,50 euro apart gehouden. Inclusief een collectebus op de bar voor een donatie, leverde dat ruim negenhonderd euro op.