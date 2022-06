Hans Padmos sleepte de eerste computer binnen bij scheepsreparatiebedrijf Padmos en dat bleek een gouden greep

Oud-wethouder Roel van der Wekken (79) overleden; ‘Hij was echt een mastodont binnen het CDA’

NIEUWERKERK -Voormalig wethouder Roel van der Wekken is in zijn woonplaats Nieuwerkerk overleden na een kort ziekbed. De CDA’er was van 1982 tot 2010 onafgebroken actief in de politiek op Schouwen-Duiveland. Eerst als raadslid in het nog zelfstandige Brouwershaven en vanaf 1997 in de eilandelijke gemeente.

5 juni