Hanno Canters wordt vijfde wethouder in doorstartcoalitie Schouwen-Duiveland

EHBO’ers kunnen het verschil maken voor mensen in nood: ‘Eigenlijk zou iedereen dit moeten kunnen’

Via haar werk had Klazina Uil een EHBO-diploma op zak, maar toen haar 11-jarige broertje dodelijk verongelukte dacht ze: ,,Iedereen zou dit eigenlijk moeten kunnen.” De Zierikzeese Uil volgde een opleiding tot EHBO-docent, leerde ontelbaar veel mensen het vak en is inmiddels 45 jaar verbonden aan de EHBO-vereniging Middenschouwen. Zelf geeft ze geen les meer, maar er is weer wel een nieuwe cursus gestart.

31 maart