Handmatig oogsten van 18 ton pompoenen is pure noodzaak

Reportage Politie Renesse alert op illegale feestjes, harde muziek en lachgas: ‘We weten precies waar we moeten zijn’

1 augustus RENESSE - Jarenlang was het rustig in Renesse. Met hulp van Duitse collega's had de politie op zomerse zaterdagavonden de boel onder controle. Dit jaar is het lastiger. Omdat de kroegen al om middernacht sluiten, zoeken jongeren elders vertier. ,,Het was voor ons ook even wennen", zegt politieman Richard den Boer. ,,Maar inmiddels weten we precies waar we moeten zijn."