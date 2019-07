Haaien van vele tientallen centimeters lang krijgen zenders in de buik

Mogelijk­heid voor nieuwe manege in Kop van Schouwen blijft

12:50 BURGH-HAAMSTEDE - De nieuwbouw van een hotel aan de Hogeweg in Burgh-Haamstede staat de komst van een nieuwe manege in de Kop van Schouwen niet in de weg. Ondanks het verdwijnen van manege Lisiduna blijft die mogelijkheid op een andere plek bestaan, aldus burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad.