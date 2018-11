Gruwelijk ongeval in Burkina Faso inspireert Schouws stel tot actie

Mulders zakte een week of drie geleden door een glazen tafel en sneed daarbij zijn achillespees, ader, pezen, zenuwen en spieren door. De steun die hij daar van mensen kreeg en de enorme inzet van de chirurg die hem behandelde, raakten hem zo, dat hij nu geld inzamelt om het ziekenhuis in Bobo-Dioulasso naar een hoger plan te tillen.

Zwartglazen tafel

Samen met zijn vrouw Marianne Velthuis, die met haar reisorganisatie Ed Looge! al jaren reizen organiseert naar West-Afrika. Beiden weten dondersgoed dat ze daar niet op dezelfde gezondheidszorg hoeven te rekenen als in Nederland. Maar dat het zó anders is, ontdek je eigenlijk pas als je er als patiënt belandt. En dat deed Mulders nadat hij in een winkel neerplofte op een zwartglazen tafel, die hij aanzag voor een stevige formica bank. De tafel zakte in elkaar en het glas doorkliefte zo’n beetje heel het been van Mulders. In een gammel bestelbusje werd hij – onder luid getoeter – naar het ziekenhuis gebracht.