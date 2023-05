Grote zoekactie vanwege afgeschoten noodsignaal in Ellemeet

uit het leven Presteren was belangrijk, maar Eddie Bogaert voelde een grote verantwoor­de­lijk­heid voor iedereen in zijn omgeving

Hij was nog lang niet klaar met het leven. Toch moest Eddie Bogaert (73) zich erbij neerleggen dat hij niet lang meer had toen hij vorig jaar december de diagnose slokdarmkanker kreeg. Die berusting kwam snel. Daardoor was er in zijn laatste weken niet alleen verdriet, maar werd er ook nog veel gelachen.