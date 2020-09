Grote schoonmaak op strandjes Ouwerkerk en Schelphoek

Wie droomt er nou niet van die buiten­plaats in Schudde­beurs?

13 september ZONNEMAIRE - Dat landhuis met die grote tuin in Schuddebeurs, die monumentale boerderij met zwarte schuren in Zonnemaire. Iedereen is er wel eens voorbij gereden met de gedachte hoe het toch zou zijn om dáár te wonen. De oprijlanen stonden op Open Monumentendag, afgelopen zaterdag, dan ook bomvol belangstellenden.