Grote brand in boot in loods Bruinisse

Luxe hotel Mondragon ging door een diep dal, maar houdt hoop: ‘We zijn er nog!’

25 mei ZIERIKZEE - Wanneer hotelier Govert Janzen met pretoogjes uitroept ‘ongelooflijk veel zin’ te hebben in de zomer, doelt hij niet alleen op de weeromslag waar iedereen zo onderhand naar smacht. Mondragon heeft een goed toeristenseizoen keihard nodig om te herstellen van het gat dat de coronamaatregelen heeft geslagen in de bedrijfsvoering van het Zierikzeese hotel. ,,We zien voorzichtig weer een stijgende lijn. Technisch zijn we failliet. Maar we zijn er nog!”