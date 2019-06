Grote belangstelling voor ‘tiny houses’ in Renesse. Verhuurder: ‘De huurprijs zal niet bepaald tiny zijn’

Kwam de vorige keer welgeteld één belangstellende opdagen, maandagavond waren het er zeker honderd. En dan waren er ook nog mensen die bij de aanblik van zo veel drukte, direct na binnenkomst maar weer omdraaiden. Ook opvallend: het waren niet ook nog veel ondernemers of raadsleden, maar gewoon échte jongeren die graag in Renesse willen blijven wonen.



Romy van Oorschot (24) bijvoorbeeld, die valt voor het compacte van een tiny house. ,,Een eengezinswoning is gewoon veel te groot voor mij alleen.” Of Koen Kraaijenbrink (25), die het ziet zitten om met allemaal jongeren bij elkaar te wonen. ,,In plaats van tussen gezinnen en oude mensen in een wildvreemd dorp. Ik zie de barbecues al helemaal voor me.”