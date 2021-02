Grootste Lidl van Zeeland krijgt de modernste snufjes én een tapasbar

Het wil maar niet lukken met de regels voor zonnepar­ken op Schou­wen-Duiveland: ‘Leuke initiatie­ven vallen stil’

16 februari ZIERIKZEE - Een set zonnepanelen op het dak van je huis, kan nog wel. Maar ondernemers die hun bedrijf met zonne-energie de toekomst in willen helpen, moeten voorlopig nog op hun handen blijven zitten. De negen partijen in de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland kunnen het maar niet eens worden over de uitgangspunten voor de ruimtelijke spelregels voor een duurzame energievoorziening. En dat is niet de eerste keer.