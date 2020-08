Groepsbezoek aan Watersnoodmuseum stort in, financiële steun komt als geroepen

OUWERKERK - De tien weken gedwongen sluiting in verband met het coronavirus heeft het Watersnoodmuseum ‘tonnen’ aan inkomsten gekost, zegt directeur Siemco Louwerse. De financiële steun van het Mondriaanfonds en de provincie Zeeland is daarom keihard nodig om dit jaar te kunnen uitzingen. ,,Maar als deze situatie langer blijft aanhouden, zullen we toch nog iets anders moeten verzinnen.”

Onder normale omstandigheden trok het museum bij Ouwerkerk zo'n 750 groepen per jaar. Scholen, georganiseerde reisjes en cruise-rederijen die de ramp van 1953 in hun arrangement opnamen. Die markt is ingestort. ,,Tot dusver hebben we meer dan 250 annuleringen", zegt Louwerse. ,,Zo'n maatregel van België om Zeeland tot code-oranje-gebied te bestempelen, helpt daar natuurlijk ook niet erg aan mee.”

Tijdsblokken volgeboekt

Toch ziet Louwerse ook lichtpuntjes. Toeristen weten zijn museum momenteel goed te vinden. Zeeland zit ‘vol’, maar door afgelasting van de gebruikelijke evenementen en braderieën valt er weinig te beleven als het even geen strandweer is. Dus lonkt het museum. Gewoon op de bonnefooi aanlopen, is er niet meer bij. Bezoekers moeten online een kaartje en voorkeurstijd reserveren. Op een wisselvallige maandag als vandaag zijn alle twaalf tijdsblokken op één na (de vroegste) volgeboekt.

,,Dat loopt dus best goed", ziet de directeur tevreden. Al staat het maximum van 65 personen dat per tijdsblok naar binnen mag, geenszins in verhouding tot de stroom belangstellenden die het Watersnoodmuseum anders trok op een vergelijkbare dag. In de vier caissons is alle ruimte om bezoekers op voldoende afstand langs elkaar te leiden. ,,Ons grote voordeel ten opzichte van veel andere musea is dat wij geen smalle trappetjes of gangetjes hebben. In feite loop je door één lange, brede gang van het eerste naar het vierde caisson, waar ook de uitgang is.”

Voorwaarde minimaal 100.000 bezoekers bijgesteld

Louwerse knijpt z'n handjes dicht dat het Mondriaanfonds de steunbijdrage van 216.890 euro heeft toegekend. Als voorwaarde daarvoor geldt minimaal 100.000 bezoekers. Die piek haalde het Watersnoodmuseum alleen in 2018. Het jaar daarvoor waren dat er ruim 80.000. Op aandringen van cultuurgedeputeerde Anita Pijpelink werd deze ‘randstedelijke norm’ voor Zeeland versoepeld en is gekeken naar het gemiddelde over die twee jaren.

Een andere voorwaarde van het Mondriaanfonds was dat de provincie en gemeente samen een zelfde bedrag op tafel zouden leggen. Omdat Schouwen-Duiveland momenteel zelf financieel in zwaar weer zit, neemt de provincie de volle mep voor haar rekening. Of en hoe de gemeente op een later moment wat extra's toeschuift, is nog niet bekend, laat wethouder Jacqueline van Burg weten. Het Watersnoodmuseum krijgt jaarlijks 45.000 euro subsidie van de gemeente, niet te vergelijken met de zes ton voor het kleinere Stadhuismuseum in Zierikzee.