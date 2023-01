Groep 8 kookt met wintergroenten de meest onverwachte combinaties; ‘Wafelhartjes voor de meiden’

Normaal gesproken had groep acht van de school in Oosterland geschiedenis en begrijpend lezen, zegt juffrouw Linda Sprengelmeijer. ,,Maar vanmorgen hebben ze de Cito-toets gedaan, dan is dit ook wel weer even een mooie afleiding.” Dus boeken dicht en snijden, raspen, klutsen en stampen maar in het ‘kooklokaal’.