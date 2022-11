Groeiende groep jongeren ‘doet niet meer mee’: Schouwen-Duiveland komt in actie

Opdringeri­ge buren zorgen voor verwarring in toneelstuk Aquarium

In het knusse theater ‘De Verdieping’ in Zierikzee is vrijdagavond de toneelvoorstelling ‘Aquarium’ in première gegaan. Theatergroep Zierik is de tweede Zeeuwse vereniging die het stuk dit jaar op de planken brengt.

5 november