Groeiende bedrijven klemgezet

Verhage is al meer dan 100 jaar actief als leverancier in graan, diervoeders, kunstmest en aanverwante artikelen. Het familiebedrijf, bij Molen de Zwaan aan de Oude Hoofdweg, diende zes jaar terug een plan in om een bedrijfsloods te bouwen. Op een eigen stuk land van 2,7 hectare, tegenover het bedrijf. ,,De huidige schuren liggen vol. Er is behoefte aan opslag. Dan kunnen we onze producten ook beter bewerken en bewaren”, aldus eigenaar Elmar Verhage.

Hij hield rekening met zichtlijnen van zijn buurman en de molen en hij wil desnoods rondom de loods bomen planten. Voor alle plannen kreeg hij nul op het rekest. De gemeente moet door bouw het omgevingsplan wijzigen. ,,Er zit een agrarische bestemming op. Een loods bouwen voor agrarische doeleinden is niet goed? Ik zit als bedrijf klem. Heel wat van mijn toeleveranciers uit de buurt zijn al verdwenen. Ik heb nu klanten uit Goeree, Voorne-Putten en de Bevelanden. Dan denk je wel eens aan verhuizen buiten de gemeente. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Ik zit hier al sinds 1919.”

William Bal (40) van Duiveland Meubelhuis zit er net zo in. ,,Bij Oude-Tonge kun je zo één-twee-drie gaan bouwen maar ik wil dat helemaal niet. We zijn nog jong en willen op het eiland uitbreiden; verhuizen met onze meubelzaak richting Bru. We hebben een locatie op het oog maar daar ziet de gemeente liefst een andere bestemming dan wij. Schouwen-Duiveland opperde een indoorspeeltuin op die plek, met dagrecreatie als bestemming. Dus zonder onze meubels. Wij hebben een verleden met attracties. Ik zou dat kunnen combineren, maar twee aparte zaken is niet mijn plan. Mensen zien Bouman Potter of Morres in Hulst toch ook als dagje uit? De gemeente is huiverig wat er op onze huidige locatie terugkomt. Nou, geen leegstand, ik kreeg onlangs nog een aanbod. Waarom kan de gemeente niet meedenken in plaats van alles af te wijzen. Wat mag er dan wel?”

VVD-er Margo Lemsom stoort zich aan deze houding van het college. ,,Het gaat ons om het brede plaatje. Wij willen ondernemers ondersteunen en helpen waar nodig. Niet wegjagen omdat hier niks kan of niet wordt meegedacht.” Als reactie gaf Daniël Joppe aan dat de gemeente er is voor nieuwe bedrijven en meedenkt met bestaande. ,,Maar als wethouder doe ik geen uitspraken over individuele gevallen bij bedrijven.”