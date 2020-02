Grijs of groen op straat? Schouwen kan dat voortaan zien op de afvalkalender-app

UPDATE Reddings­plan Napoleon­schuur schiet tekort; sloop is nu onvermijde­lijk

16:28 SCHARENDIJKE - Het is definitief over en uit voor de Napoleonschuur in Scharendijke. Het alternatieve plan van een initiatiefgroep uit de dorpsraad en het Erfgoedplatform schiet tekort. Dat rapport geeft volgens burgemeester en wethouders onvoldoende inzicht of restauratie en herbestemming van het pand bouwtechnisch en financieel haalbaar is.