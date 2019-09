Grevelingenbrug week dicht voor onderhoud

Avonturen­schip Bylgia duikt na 20 jaar weer op in Zierikzee

26 september ZIERIKZEE - Een straffe windkracht 7 tot 8 in de rug jaagt de Bylgia over de golven voor de Normandische kust. Met dit tempo moet het zeker gaan lukken om zaterdag Zierikzee aan te lopen, verwacht schipper Ole van den Ouden. Na dik twintig jaar omzwervingen keert het beroemde schip terug in Nederlandse wateren.