Grevelingen blijft doodzieke plas: verbinding met Noordzee kost minstens half miljard en dat geld is er niet

Die verontrustende conclusie trekt de Taskforce Getij Grevelingen in zijn eindrapport over herstel van de natuur en waterkwaliteit in de Grevelingen. Die wordt steeds slechter. De enige manier om iets te doen aan de zuurstofloosheid en de teloorgang van het waterleven, is het beperkt terugbrengen van eb en vloed. Dat kan via een doorlaat in de Brouwersdam, waar al jaren over wordt gesproken.