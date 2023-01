Gratis elektrische fietsen om mensen uit de bijstand aan een vaste baan te helpen

Oerdegelijk in neutraal matzwart, voorzien van een boodschappenrek aan de voorkant en een accupakket onder de bagagedrager achterop. Klaar om zo op weg te rijden. Voor wie geen geld heeft voor een auto en afhankelijk is van het openbaar vervoer, kan dát net even de laatste drempel wegnemen om aan het werk te gaan. Bij een baan met onregelmatige werktijden, wanneer je heel vroeg moet beginnen of juist heel laat klaar bent, is een eigen vervoersmiddel op een eiland als Schouwen-Duiveland bittere noodzaak. ,,Heb je dat niet en er is ook niet even iemand met wie je zou kunnen meerijden", legt de wethouder uit, ,,dan ben je hier in de praktijk gelijk ook heel erg beperkt.”