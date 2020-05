Grappenmaker gooit straatnaamborden op een hoop in Zierikzee

Jonge democraat en theaterma­ker Jelt Pekaar keert terug naar Zierikzee voor campagne­film­pje

18 mei Jelt Pekaar (20) voelt zich ‘Zeeuw in hart en nieren’, maar in zijn andere organen begint hij ook een echte Amsterdammer worden. Naast zijn opleiding als Theaterdocent is hij actief in de politiek. Jelt doet een gooi naar het landelijk voorzitterschap van de Jonge Democraten. Zijn campagnefilmpje nam hij weloverwogen in Zierikzee op.