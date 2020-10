Grafzerken kerkhof Zonnemaire worden opgeruimd wanneer niemand meer belangstelling toont

Niet de eerste de beste muzikanten op het podium van de Driekonin­gen­kerk

28 september NOORDGOUWE - Maarten Koningsberger en het Atlantic Trio geven zaterdag 10 oktober twee concerten in de Driekoningenkerk in Noordgouwe. De bariton en het pianotrio zijn niet de eerste de beste muzikanten: ze waren begin dit jaar nog te horen bij Podium Witteman. Dit najaar zijn ze hoofdgast bij het Internationaal Liedfestival in Zeist. De concerten in Noorgouwe, met beide een ander repertoire, vinden plaats om 19.00 uur en om 20.30 uur. Zo krijgt iedereen de ruimte. Reserveren kan via kamermuziek@hethofzicht.nl