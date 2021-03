Gouden Pieter voor kankeronderzoek Lucas van Doorne: ‘Prachtig dat we mensen kunnen genezen met iets wat we niet kunnen zien’

video Ernstig ongeval in Zierikzee, één slachtof­fer zwaarge­wond

19 maart ZIERIKZEE - In de Grevelingenstraat in Zierikzee is rond 14.10 uur een zwaar eenzijdig ongeval met een auto gebeurd. Volgens de politie is de automobilist ernstig gewond geraakt. Het slachtoffer wordt per helikopter naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht.