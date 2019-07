Gosia Skowron: Alles gaat hier op een vaste tijd

Gosia leerde haar man Kristof kennen in Polen en kwam in eerste instantie met hem mee naar Nederland voor vakantie. Hij kwam hier al een tijdje voor werk. Het was volgens Gosia niet bewust dat ze in Zeeland terecht zijn gekomen. ,,Mijn man ging ooit met vrienden liften naar Amsterdam, gewoon voor de lol. Daarna is hij een paar keer heen en weer naar Nederland gegaan. Via via kwam hij aan werk. Zelf wilde ik eigenlijk in Polen gaan studeren, al wist ik niet goed wat. Uiteindelijk zijn we samen in Nederland gebleven en nu hebben we een eigen bedrijf.”