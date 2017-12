Goeree het lichtend voorbeeld voor Schouwen-Duiveland

MIDDELHARNIS - Schouwen-Duiveland gaat fossiele brandstoffen de deur wijzen. Energieneutraal in 2040, is de doelstelling. Tien jaar eerder dan de rest van Nederland. Buureiland Goeree-Overflakkee is in dat streven een lichtend voorbeeld.

Goeree-Overflakkee wil in 2020 energieneutraal zijn, dertig jaar voor het nationale streven. Over twee jaar wil het eiland met 49.000 inwoners minstens evenveel energie opwekken als het verbruikt. En zelfs meer als alle duurzame initiatieven doorgaan. Wethouder Arend-Jan van der Vlugt ziet voor het eiland een toekomst weggelegd als leverancier van duurzame energie: groene stroom, waterstof voor wegtransport, biogas voor verwarming en ammoniak voor de productie van kunstmest.

Wil Goeree de ambitie van het rijk halen, dan moet het over twee jaar 225 megawatt duurzame energie opwekken. "Die opgave viel in het begin niet goed", geeft Van der Vlugt toe. "Inmiddels hebben we van die bedreiging een kans weten maken." De provincie Zuid-Holland heeft Goeree aangemerkt als proeftuin voor duurzame innovaties in de energietransitie. Windparken verspreid over het eiland, de aanleg van drie zonneparken (70 MW) en een getijdencentrale (30 MW) in de Brouwersdam moeten het gaan doen. Dat alles levert straks meer energie op dan het eiland verbruikt.

Innovatie

Naast duurzaamheid steekt het eiland vol in op innovatie, dat voor meer werkgelegenheid moet zorgen. Het doel is 1.600 nieuwe banen. Om nieuwe inwoners naar Goeree-Overflakkee te trekken halen Van der Vlugt en zijn collega-bestuurders en ondernemers alles uit de kast. Een speciaal team is het land in gestuurd voor het promoten van wonen op Goeree-Overflakkee. De inwoners zoekt de gemeente vooral in regio Rotterdam.

Dat die interesse vanuit de grote stad er is, weet projectontwikkelaar Jean-Paul Scheurleer als geen ander. "Ruim zestig procent van de kopers van ons bouwproject in Stad aan 't Haringvliet zijn mensen uit Rotterdam en omgeving. Ook mensen uit Zeeland komen deze kant op. Die willen dichterbij de stad zitten." De nieuwe bewoners worden over de streep getrokken met energie neutrale woningen en een elektrische deelauto. Wie een huis koopt, mag daar gebruik van maken.

10.000 inwoners

De weg die Goeree-Overflakkee inslaat, lijkt een succes. Waar vergelijkbare gemeenten krimpen, zit het Zuid-Hollandse eiland in de lift. "De bevolking is in 2,5 jaar tijd met duizend inwoners gegroeid", zegt Van der Vlugt. Het streven is op termijn een groei van 10.000 inwoners. De wethouder houdt er goede moed in dat ook die doelstelling wordt behaald.

Quote De bevolking is in 2,5 jaar tijd met duizend inwoners gegroeid Arend-Jan van der Vlugt, wethouder Goeree-Overflakkee

Duidelijk wordt dat ze tussen Ouddorp en Ooltgensplaat kansen ruiken. Dat blijkt zaterdag wel op de Energy Island, een duurzaamheidsbeurs in Sommelsdijk met veel lokale ondernemers. Zoals Van Peperstraten, een landbouwbedrijf dat een pompstation begint langs de N59: Greenpoint Zuid-Holland-Zeeland. Fossiele brandstoffen, waterstof en laadpalen staan daar deze zomer naast elkaar. Netwerkbedrijf Stedin heeft honderd miljoen euro geïnvesteerd in infrastructuur, zodat een eventueel teveel aan stroom kan worden afgevoerd naar de Rotterdamse haven.