Giro di Schouwen-Duiveland is er vooral voor de lol

Juist daarom zijn er dit jaar drie goede doelen aan de fietstocht gekoppeld, legt Eveline de Lange van de organisatie uit. Elmer van Boven zet zich in als ambassadeur van de Stichting Opkikker, Fenna Kempe zamelt geld in voor een onderzoek naar slokdarmkanker en Theo Schouwenaar zet zich in voor de Stichting DELTA Ride for the Roses Zeeland. De opbrengst van de Giro wordt later bekendgemaakt.