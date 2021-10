Gezocht: jongeren die iets te zeggen hebben; ‘En nu eens niet op social media, maar live, in een echt theatertje’

,,We willen jongeren de kans bieden gehoord en gezien te worden", vertelt regisseur Nelleke Tamerus. ,,En nu eens niet op social media, maar live, in een echt theatertje.” Iedereen die iets te zeggen heeft, in welke vorm dan ook, kan meedoen. ,,Maakt niet uit over welk thema, misschien over gepest worden, corona of juist iets heel leuks. Heb je zelf een mooie tekst geschreven en zou je dat graag willen uitspelen of zingen, kom maar op! Dan gaan we er samen een mooie performance van maken.”