Gezocht: jongeren die geen idee hebben wat ze willen, maar die misschien prima zelfstandig ondernemers zijn

De trompet­kalk­ko­ker­worm maakt waterspor­ters het leven zuur en het diertje lijkt Zeeland steeds leuker te vinden

Het is een ‘prachtig beestje’, maar níet als-ie in de buurt van havens komt. De trompetkalkkokerworm rukt op. Bij watersportvereniging Herkingen, aan de noordkant van de Grevelingen, hebben ze al jaren last van de worm die complete riffen van kalkbuisjes maakt. Maar het diertje laat zich op steeds meer plaatsen zien. Oók in de Oosterschelde. De club uit Herkingen onderzoekt hoe wijd verspreid het probleem is. En hoopt op hulp van de overheid.

16 november