Gezocht: clubs en organisaties die naschoolse activiteiten op poten willen zetten voor de jeugd

video Wat is toch de aantrek­kings­kracht van het Watersnood­mu­se­um? Medewerker Marc zet highlights op een rij

Iets meer dan 1800 mensen bezochten zaterdag de open dag van het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk. Wat is toch de aantrekkingskracht van dat museum aan de Oosterschelde? Want de open dag is weliswaar gratis, maar veel bezoekers keren later voor een betaald bezoek terug.

5 maart