Gezin uit Zonnemaire in zak en as na diefstal puppy Pip

Het hondje, een golden retriever van drie maanden oud, woont sinds acht weken bij het gezin. ,,We hebben haar opgehaald uit het asiel in Tilburg", vertelt Damian. Omdat het hondje nog speels is en 'alles kapot bijt in huis', moet ze altijd even in de schuur als het gezin de deur uit gaat. Zo ook dinsdag, toen De Feiter een boodschap ging doen. ,,Maar toen ik terug kwam en haar wilde uitlaten, was ze verdwenen."

De Feiter ging in eerste instantie aan zichzelf twijfelen, maar toen hij ontdekte dat ook haar riem en haar voer weg waren, concludeerde hij dat Pip wel meegenomen moet zijn. Dat is gebeurd tussen 11.30 en 12.30 uur. Maar door wie en waarom, daarvan heeft hij geen idee. ,,Het is bizar", zegt hij. ,,De schuur was open, maar de poort was op slot. Dus daar zijn ze overheen geklommen", denkt de inwoner van Zonnemaire. Hij heeft aangifte gedaan bij de politie en het hele dorp al afgezocht. Ook is de hond als vermist opgegeven bij Amivedi en heeft De Feiter een oproep op Facebook geplaatst. Het bericht is al meer dan 2500 keer gedeeld, maar tot nu zonder resultaat. ,,Ik weet niet meer wat ik moet doen."

Dat Pip weg is, treft ook zijn zoontje van anderhalf. ,,Ze waren twee handen en vier pootjes op een buik. En Pip is ons tweede kindje."