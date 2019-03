Gezelschap strandt op zandplaat; één persoon kort vermist, hond komt om

Naar de vermiste persoon werd gezocht door de brandweer en de kustwacht met een helikopter en een boot. Of de vermiste persoon één van de volwassenen was, of het kind, is op dit moment niet duidelijk. Vast staat wel dat het kind met de traumahelikopter naar het ziekenhuis in Rotterdam is gebracht. Een van de volwassenen is ook met een helikopter naar een ander ziekenhuis gebracht, de andere twee volwassenen zijn met de ambulance naar een derde ziekenhuis gebracht. Hoe deze personen het maken of wat hun identiteit is, is ook niet duidelijk. De groep had ook drie honden bij zich. Eén daarvan is om het leven gekomen, de andere twee zijn in veiligheid gebracht.