Gewonden na botsing bij Bruinisse

Foutje bedankt, nieuw plaatsnaam­bord Ouwe(r)kerk mist een letter

OUWERKERK - Is het nu Ouwerkerk of Ouwekerk? Bezoekers vragen het zich af bij het in- en uitrijden van het dorpje op Schouwen-Duiveland. Op het plaatsnaambord mist de letter r.

16 mei