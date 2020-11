Gewonde man gevonden in brandgang Bruinisse

Het is een vervelend rotjaar, maar de mensen achter CASD laten zich niet kisten

15 november ZIERIKZEE - Je zou van minder gefrustreerd raken. Van de 18 projecten die CASD in 2020 in de planning had staan, ging er door 17 een streep. Maar met een beetje mazzel wordt dit coronajaar tóch met een concert afgesloten. Een opwarmertje voor 2021, want opgeven? ,,Nee, nooit.”