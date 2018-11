Gewonde bij ongeluk bij Zierikzee

Regendans bij Keet in de Kerk in Zierikzee

28 november ZIERIKZEE - Dik vierhonderd kinderen gingen vandaag ‘In 80 slagen de wereld rond’ bij een nieuwe Keet in de Kerk. In drie afzonderlijke sessies werden ze door Menno de Bruin meegenomen in de magie van de djembé. De Belg bracht de leerlingen de basiskneepjes van een afwisselend ritme bij. Binnen de kortste keren gaven 150 trommels de aanzet tot een opzwepende regendans. En wanneer je zachtjes over het vel wrijft, hoor je de wind. De volgende Keets in de Kerk staan in het teken van ‘majesteit Orgel’ en ‘800 jaar Zierikzee, een reis door de tijd'.