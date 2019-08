Gewonde bij kop-staartbotsing op N57 bij Serooskerke (S)

Dikke Toren in Zierikzee is bijna weer bloot

12:39 ZIERIKZEE - Na maandenlang in de steigers te hebben gestaan, raakt de Dikke Toren in Zierikzee deze weken zijn ijzeren jasje beetje bij beetje weer kwijt. Nog even en dan is de monumentale toren weer in vol ornaat te bewonderen.