Gewonde bij auto ongeval in Brouwershaven

Schouwen en Veere in 107 kilometer lange ‘Best of Nature’ fietsroute

22 november BURGH-HAAMSTEDE - De ‘Best of Nature Fietsroute’ loopt van Westvoorne via Goeree en Schouwen naar Veere en is 107 kilometer lang. De exacte route staat omschreven in een apart boekje dat vanaf vandaag gratis verkrijgbaar is en werd gezamenlijk ontwikkeld door de vier kustgemeenten. Per gemeente worden de hoogtepunten onderweg uitgelicht. Het initiatief komt voort uit de internationale toerismebeurs in Berlijn. Daar werden beide Hollandse en de twee Zeeuwse kustgemeenten uitgeroepen tot ‘wereldwijd de beste duurzame natuurbestemming'.