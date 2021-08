‘Gestorven in vrijheid en dan ook nog vereeuwigd’; Felice geeft sepia’s een nieuw leven

André gaat in de ‘prinsesse­n­au­to’ weer eens naar het strand: ‘Oh, wat heb ik dit gemist’

13 augustus SCHARENDIJKE - Rood en blauw kleuren de voeten van André Dingemanse in de branding. Maar niet van de kou, zegt hij met een brede lach. ,,Zo zien ze er normaal ook uit.” Acht jaar geleden was hij voor het laatst aan zee. Vanaf het eerste moment dat hij met de strandrolstoel door het rulle zand naar de waterkant wordt geduwd, is het voor hem weer genieten. ,,Oh, wat heb ik dit gemist!”