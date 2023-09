PORTRET Ronald knapt op van heftige ziekte door training voor Kustmara­thon: ‘Steeds meer klachten verdwijnen’

Ronald van Dongen (52) had eind 2021 een ‘vol-ko-men dwaas idee’. Want na het oplopen van een hersenvliesontsteking was de inwoner van Dreischor zwaar beperkt. Hoe kon hij dan toch zo’n stip op de horizon zetten? Inmiddels is hij ervan overtuigd dat hij destijds de juiste weg is ingeslagen. ,,Ik ben in twee jaar tijd de ene na de andere klacht kwijtgeraakt.”