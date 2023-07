Geregeld zon, maar ook enkele wolken op Schouwen-Duiveland vandaag

De buurtauto gaat als een tierelier: ‘Haalt mensen uit hun isolement’

De buurtauto in de Westhoek gaat als een tierelier. Dit jaar zijn al meer dan 2000 ritten gereden. Betsie Meijer (86), bewoonster van een appartement in Vronenburg in Renesse, gaat regelmatig met de buurtauto op stap. ,,Schitterend", vindt ze het. ,,Maar ik word er wel altijd verschrikkelijk moe van.”